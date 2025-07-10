У Києві застрелили полковника СБУ

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Про це у Telegram заявив колишній народний депутат Ігор Мосійчук, передає RegioNews.

За його словами, невідомий чоловік наблизився до полковника СБУ Івана Воронича та з пістолета з глушником, здійснив п'ять прицільних пострілів, після чого зник з місця вчинення злочину.

"Внаслідок пострілів потерпілий отримав численні проникаючі вогнепальні поранення, від яких помер на місці події", — йдеться в повідомленні.

Колишній начальник 5-го управління Департаменту контррозвідки СБУ Роман Червінський підтвердив інформацію про вбивство полковника СБУ Івана Воронича.

За його словами, вбивця — ворожий диверсант.

За інформацією з соцмереж, через вбивство працівника спецслужб у Києві оголосили план-перехоплення. Стрілець утік на позашляховику в невідомому напрямку.