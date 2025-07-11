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11 липня 2025, 13:29

У небі над Києвом помітили невідомий літак

11 липня 2025, 13:29
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Літак помітили в небі над українською столицею

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Труха Київ.

За словами очевидців, це може бути пасажирський або транспортний літак.

Раніше голова Державної авіаційної служби Олександр Більчук заявив, що відкрити авіапростір в Україні можна буде лише після зниження ризиків до прийнятного за міжнародними стандартами рівня.

Нагадаємо, під час масованого ракетно-дронового удару по Україні наприкінці червня загинув пілот F-16 Максим Устименко.

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