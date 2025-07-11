В Україні повідомили про заочну підозру людині з оточення Путіна

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В Україні зібрали доказову базу на Дмитра Патрушева – заступника голови уряду РФ, який організував масове викрадення зерна з тимчасово окупованих регіонів

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на СБУ.

За матеріалами справи, з початку повномасштабної війни за координації російського урядовця окупанти вивезли до РФ понад 4 млн тонн українських зернових культур на загальну суму понад 23 млрд гривень.

Йдеться про масштабне розгарбування окупантами агропідприємств на тимчасово захоплених територіях Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

"У подальшому награбовану сільгосппродукцію ворог реалізовував "тіньовим флотом" РФ до країн Близького Сходу та північної Африки під виглядом російського товару", - йдеться у повідомленні.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини, вчинені за попередньою змовою групою осіб).

"Оскільки зловмисник перебуває на території країни-агресора, тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності", - додали в СБУ.

Нагадаємо, на початку липня СБУ викрила "крота" у ЗСУ.