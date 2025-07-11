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Об этом сообщает The New York Times, ссылаясь на собственные источники, передает Regionews.

Погибший вчера полковник СБУ Воронич был причастен к ряду важных спецопераций, среди которых - наступление Вооруженных сил Украины на Курскую область в 2023 году и ликвидации полевого командира "ДНР" Арсена Павлова, известного под псевдонимом "Моторолла", в 2016 году.

Воронич в последние годы служил в элитном подразделении, ответственном за действия в "серой зоне" - территории, граничащей с оккупированными регионами. Именно это подразделение сыграло важную роль в наступлении украинских военных на Курскую область, которая является частью масштабных операций на границе с Россией.

Также NYT упоминает про атаку СБУ на стратегические объекты авиации в глубине РФ, однако не уточняет, участвовало ли в этих действиях подразделение, где служил Воронич. Кроме того, издание отмечает, что СБУ проводила операции по ликвидации назначенных Россией чиновников на временно оккупированных территориях Украины.

Согласно информации бывших коллег, Воронич поступил на службу в СБУ в середине 1990-х годов и некоторое время возглавлял подразделение специального назначения. Это подразделение, известное как Пятое управление, получало техническую поддержку от ЦРУ и отвечало за ряд важных операций, в том числе за убийство "Мотороллы", ставшее одним из ключевых моментов в противостоянии с пророссийскими группировками.

Напомним, в Киеве был застрелен полковник СБУ.

Ранее сообщалось, что в сети обнародовали видео убийства полковника СБУ.