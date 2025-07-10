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10 липня 2025, 13:58

РФ змінила тактику запуску ракет: чому ППО та радари не зафіксували пуски з Ту-95

10 липня 2025, 13:58
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фото: ілюстративне
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Ворог використовує нову тактику зв’язку для запуску ракет, що ускладнює їх своєчасне виявлення системами ППО

Про це повідомляють моніторингові Телеграм-канали, передає RegioNews.

Ворог застосовує нові тактики для проведення масованих ракетних ударів. Для цього залучаються бомбардувальники з аеродрому "Оленья", які для координації запусків використовують зашифровані канали зв’язку. Основними видами комунікації є короткі хвилі (КХ) та ультракороткі хвилі (УКХ).

Раніше для точного виявлення пусків ракет надійною допомогою служили короткі хвилі, що мають довжину від 10 до 100 метрів і відбиваються від іоносфери - шару атмосфери, який дозволяє передавати сигнали на тисячі кілометрів. Цей тип зв’язку традиційно вважається найефективнішим для стратегічної авіації. Проте його якість залежить від погодних умов і часу доби.

Однак ворог змінив підхід, перейшовши на використання ультракоротких хвиль, довжина яких становить від 1 до 10 метрів. Ці хвилі поширюються в межах прямої видимості і зазвичай використовуються для зв’язку на невеликі відстані поблизу наземних станцій. Такий сигнал має менше перешкод, але при цьому не поширюється далеко.

Саме ця зміна тактики ускладнила роботу наших засобів спостереження. Ультракороткі хвилі в реальних умовах перехопити практично неможливо. Тож зараз зафіксувати запуск ракет можна лише візуально або акустично, що менш надійно і менш точне.

Раніше повідомлялося про масований удар по Україні: ППО збила 14 російських ракет та знешкодила понад 350 БпЛА.

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