За добу ЗСУ ліквідували понад 1000 росіян
За минулу добу Сили оборони України знищили 1 040 окупантів, 14 ракет, сім бойових броньованих машин, 23 артилерійські системи, 222 БпЛА оперативно-тактичного рівня та 76 одиниць автомобільної техніки й автоцистерн
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Загальна кількість втрат армії РФ із початку повномасштабного вторгнення в Україну становить близько 1 031 620 солдат.
Нагадаємо, розвідники "Black Winter Group" у складі "Спецпідрозділу Тимура" ГУР МО України оприлюднили ексклюзивні кадри бойової роботи на Лиманському напрямку.
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