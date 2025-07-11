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11 липня 2025, 11:11

За добу ЗСУ ліквідували понад 1000 росіян

11 липня 2025, 11:11
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фото: Генштаб ЗСУ/Facebook
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За минулу добу Сили оборони України знищили 1 040 окупантів, 14 ракет, сім бойових броньованих машин, 23 артилерійські системи, 222 БпЛА оперативно-тактичного рівня та 76 одиниць автомобільної техніки й автоцистерн

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Загальна кількість втрат армії РФ із початку повномасштабного вторгнення в Україну становить близько 1 031 620 солдат.

Нагадаємо, розвідники "Black Winter Group" у складі "Спецпідрозділу Тимура" ГУР МО України оприлюднили ексклюзивні кадри бойової роботи на Лиманському напрямку.

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