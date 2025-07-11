Буданов дал прогноз, когда в Украине произойдет прекращение огня и будет достигнуто перемирие
Достичь перемирия реально "задолго до конца этого года", а прекращение огня – в ближайшие месяцы
Об этом в интервью Bloomberg заявил руководитель ГУР Кирилл Буданов, передает RegioNews.
По его мнению, США продолжат поддержку Украины в ближайшем будущем.
"Позиция Трампа последовательна, его не следует судить по характеристикам СМИ. Как глава спецслужбы, я знаю больше", - сообщил Буданов.
Глава ГУР подчеркнул, что перемирие должно быть достигнуто как можно быстрее, задолго до конца этого года.
Также Кирилл Буданов заявил, что РФ не захватит всю Донецкую область до конца 2025 года.
Ранее Буданов назвал максимальное количество дронов, которые Россия способна запустить за один раз.
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