Зеленський відреагував на плани РФ запускати 1000 БпЛА на добу
Президент України Володимир Зеленський підтвердив плани Росії запускати 1000 дронів на добу
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського під час спілкування з пресою після Конференції з відновлення України 10 липня у Римі.
На думку Зеленського, план Кремля - залякати українське суспільство.
"Цими ударами він (Путін- ред.) хоче дестабілізувати наше населення. Перше - ми будемо йому відповідати. Друга історія - у них план на 1000 дронів, 700-1000 дронів на добу. Зараз якщо наші партнери почують повністю все, що я з ними обговорював, ми все будемо відбивати", - заявив він.
Володимир Зеленський нагадав, що українські спеціалісти розробили та випробувала безпілотники-перехоплювачі, які збивають ворожі дрони. Для їх масового виробництва потрібні лише гроші.
Раніше Зеленський повідомив, хто може стати новим послом у США.