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Зеленський відреагував на плани РФ запускати 1000 БпЛА на добу
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10 липня 2025, 21:19

Зеленський відреагував на плани РФ запускати 1000 БпЛА на добу

10 липня 2025, 21:19
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фото: Офіс Президента України
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Президент України Володимир Зеленський підтвердив плани Росії запускати 1000 дронів на добу

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського під час спілкування з пресою після Конференції з відновлення України 10 липня у Римі.

На думку Зеленського, план Кремля - залякати українське суспільство.

"Цими ударами він (Путін- ред.) хоче дестабілізувати наше населення. Перше - ми будемо йому відповідати. Друга історія - у них план на 1000 дронів, 700-1000 дронів на добу. Зараз якщо наші партнери почують повністю все, що я з ними обговорював, ми все будемо відбивати", - заявив він.

Володимир Зеленський нагадав, що українські спеціалісти розробили та випробувала безпілотники-перехоплювачі, які збивають ворожі дрони. Для їх масового виробництва потрібні лише гроші.

Раніше Зеленський повідомив, хто може стати новим послом у США.

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