Буданов назвав максимальну кількість дронів, які Росія здатна запустити за раз

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Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що Росія має технічну можливість запускати до 500 дронів одночасно по території України

Про це він сказав під час спілкування з журналістами, передає RegioNews.

"Кожного дня нереально це робити. Періодично — робитимуть. На жаль, така змога у них є. До 500 вони реально можуть запускати в єдиному пуску", — наголосив Буданов.

Водночас, за його словами, російські військові вдосконалюють свої безпілотники, зокрема, переходять на 16-канальні антени з контрольованою спрямованістю прийому.

"Вдосконалюють антени CRP, на 16-канальні переходять", — зазначив він.

Нагадаємо, в ніч на 2 липня РФ випустила по Україні чотири ракети, а також 114 ударних дронів типу "Shahed" і безпілотників-імітаторів різних типів. Влучання БпЛА зафіксували у 14 локаціях, падіння збитих дронів виявили на двох локаціях.