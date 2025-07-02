Буданов назвав максимальну кількість дронів, які Росія здатна запустити за раз
Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що Росія має технічну можливість запускати до 500 дронів одночасно по території України
Про це він сказав під час спілкування з журналістами, передає RegioNews.
"Кожного дня нереально це робити. Періодично — робитимуть. На жаль, така змога у них є. До 500 вони реально можуть запускати в єдиному пуску", — наголосив Буданов.
Водночас, за його словами, російські військові вдосконалюють свої безпілотники, зокрема, переходять на 16-канальні антени з контрольованою спрямованістю прийому.
"Вдосконалюють антени CRP, на 16-канальні переходять", — зазначив він.
Нагадаємо, в ніч на 2 липня РФ випустила по Україні чотири ракети, а також 114 ударних дронів типу "Shahed" і безпілотників-імітаторів різних типів. Влучання БпЛА зафіксували у 14 локаціях, падіння збитих дронів виявили на двох локаціях.