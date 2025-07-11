У Резерв+ можна сплатити штраф за неуточнення персональних даних

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Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Міністерство оборони України.

"Тепер військовозобов’язані можуть сплатити штраф за неуточнення даних до 16 липня 2024 року онлайн зі знижкою 50%, без черг та паперів. Це дозволяє оперативно закрити справу про адмінпорушення та прибрати червону стрічку з документа в застосунку", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у першій версії сервісу буде доступна лише сплата штрафу за невчасне уточнення персональних даних. Сплатити штраф за інші порушення військового обліку в Резерв+ можна буде пізніше.

У Міноборони зазначили, що штраф потрібно сплатити протягом 20 днів від моменту отримання рішення в Резерв+. Якщо не зробити цього вчасно, доведеться сплатити повну суму – 17 000 грн.

Нагадаємо, раніше Міністерство оборони запустило бета-тестування оплати штрафів через платформу Резерв+.