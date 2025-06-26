"Резерв+" тимчасово не працює: що кажуть в Міноборони

ілюстративне фото: з відкритих джерел

У четвер, 26 червня, у "Резерв+" стався технічний збій. Користувачі мобільного застосунку зіткнулися з проблемами під час спроби входу в систему

Про це повідомляє RegioNews.

При спробі авторизації з’являється повідомлення: "У нас технічна проблема. Вибачте. Будь ласка, спробуйте ще раз."

Міністерство оборони України підтвердило перебої у роботі застосунку та запевнило, що фахівці вже працюють над усуненням несправності.

"Очікуємо, що протягом кількох годин система стабілізується. У разі потреби рекомендуємо користувачам скористатися PDF-версією військово-облікового документа", — повідомили в Міноборони.

Довідка: "Резерв+" — український мобільний застосунок, розроблений Міністерством оборони України. Офіційний запуск відбувся 18 травня 2024 року для платформ Android та iOS.

Завдяки йому призовники, військовозобов'язані та резервісти можуть оновити оналйн свої облікові дані та отримати електронний військово-обліковий документ.

Нагадаємо, в Україні викрили масштабну схему продажу фейкових документів через підроблені додатки "Резерв +" і "Дія".