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Колишнього тимчасового директора департаменту Міноборони судитимуть за зловживання службовим становищем та незаконне списання штрафних санкцій на майже 94 млн грн

Про це повідомляє ДБР, передає RegioNews.

Один із колишніх посадовців Міністерства оборони України постане перед судом за звинуваченням у зловживанні службовим становищем. Як повідомляє Державне бюро розслідувань, йдеться про тимчасового виконувача обов’язків директора одного з департаментів МОУ, який безпідставно скоротив суму штрафних санкцій львівському підприємцю майже на 94 мільйони гривень.

За даними слідства, у 2023 році компанії, підконтрольні бізнесмену зі Львова, підписали 23 контракти з Міністерством оборони на загальну суму понад 1,5 мільярда гривень. Вони мали забезпечити постачання військової амуніції. Водночас, як встановили слідчі, на момент укладення договорів підприємства не мали ні власного виробництва, ні партнерських домовленостей із іншими виробниками для виконання зобов’язань.

Через затримки у поставках бізнесменові нарахували майже 98 мільйонів гривень пені. Щоб уникнути сплати штрафу, фігуранти звернулися до посадовця Міноборони. Той, порушуючи умови вже підписаних контрактів, уклав додаткові угоди про продовження строків постачання, в тому числі щодо вже виконаних контрактів. У результаті загальну суму санкцій було знижено до 4,5 мільйонів гривень.

Обвинувальний акт уже скеровано до суду. Колишньому чиновнику інкримінують зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України). Йому загрожує до шести років ув’язнення. Процесуальне керівництво у справі здійснює Офіс Генерального прокурора.

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