В Резерв+ можно оплатить штраф за неуточнение персональных данных

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Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Министерство обороны Украины.

Теперь военнообязанные могут оплатить штраф за неуточнение данных до 16 июля 2024 года онлайн со скидкой 50%, без очередей и бумаг. Это позволяет оперативно закрыть дело об админнарушениях и убрать красную ленту из документа в приложении", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в первой версии сервиса будет доступна только уплата штрафа за несвоевременное уточнение персональных данных.

В Минобороны отметили, что штраф нужно уплатить в течение 20 дней с момента получения решения в Резерв+.

Напомним, ранее Министерство обороны запустило бета-тестирование оплаты штрафов через платформу Резерв+.