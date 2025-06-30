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У Міністерстві оборони України розпочали бета-тестування нової послуги з оплати штрафів через платформу "Резерв+"

Про це повідомила заступниця Міністра оборони Катерина Черногоренко на своїй сторінці у Facebook, передає RegioNews.

Нововведення дозволяє швидко і зручно сплатити штраф у розмірі 8500 гривень - при умові своєчасної оплати лише половини суми. Важливо, що користувачі можуть уникнути черг та відвідувань територіальних центрів комплектування.

Ця опція стосується тих осіб, які не внесли свої дані до 16 липня 2024 року. Такий крок є частиною більш масштабної реформи, що передбачає розвиток цифрових сервісів у державі задля спрощення бюрократичних процедур.

Для участі у бета-тестуванні громадян просять заповнити спеціальну онлайн-форму, що надає доступ до нового сервісу.

Нагадаємо, у Резерв+ з’явилися нові відстрочки для сімей військових, які мають дитину до 18 років.