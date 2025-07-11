21:19  10 липня
Зеленський відреагував на плани РФ запускати 1000 БпЛА на добу
18:59  10 липня
Стало відомо, хто в Україні отримує найвищі пенсії
18:51  10 липня
В Одесі дівчина визвала таксі, щоб відвезти хлопця в ТЦК
UA | RU
UA | RU
11 липня 2025, 03:20

В Україні рекордно подорожчала чорна смородина

11 липня 2025, 03:20
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

В Україні встановили високі ціни на чорну смородину. Експерти зазначають, що причиною є погода навесні

Про це повідомляє agro-business, передає RegioNews.

В Україні цьогоріч встановлюють рекорди цін на вишню та чорну смородину. Причиною називають величезні втрати врожаю від весняних приморозків по всій Східній та Центральній Європі, а також у Туреччині.

Станом на початок липня, загальні ціни на вишню коливаються від 60 до 85 гривень за кілограм, що еквівалентно 1,2-1,7 євро за кілограм. При цьому чорну смородину продають за цінами від 70 до 90 гривень за кілограм (приблизно 1,4-1,8 євро за кілограм.

"Звичайно, настільки високий рівень цін на вишню та смородину не завжди означає, що українські фермери зможуть на них добре заробити. Адже значна частина виробників, передусім тих, хто вирощує вишню, втратили частину або взагалі весь урожай у 2025 році. Тим же, хто зумів зберегти врожай, можна потирати руки, рахуючи прибутки, адже ціна значно перевищує витрати на вирощування. А це означає, що інвестиції в системи захисту від приморозків, особливо в умовах стрімких змін клімату, окупляться дуже швидко", - пояснюють експерти.

Нагадаємо, на українському ринку вже стала з'являтися лохина. Перші ціни можуть шокувати. Станом на кінець червня популярну ягоду продавали за 380-450 гривень за кілограм.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
ціни фрукти
Україна та Іспанія: в мережі порівняли ціни на продукти
10 липня 2025, 06:20
В Україні стрімко дорожчає м'ясо: які зараз ціни
08 липня 2025, 03:40
Ціни на вершкове масло в світі зросли: з чим це пов'язано
08 липня 2025, 02:15
Всі новини »
09 липня 2025
Чому Кабмін відмовився призначати обраного голову БЕБ, і чим це загрожує Україні
Влада, яка закривала очі на російських родичів керівників АМКУ та ЗСУ, раптом витягла цю карту в ситуації із реформою Бюро економічної безпеки
07 липня 2025
Невидима боротьба переселенців: як українці виживають на новому місці
За даними Міжнародної організації з міграції, безробіття серед внутрішньо переміщених осіб (ВПО) на 15% вище в порівнянні з непереміщеними громадянами. Також серед переселенців на 10% більше людей, як...
03 липня 2025
Переставляння ліжок. Як Кабміни Зеленського трансформувалися і чим це завершиться
Шість останніх років Кабінет міністрів, який фактично втратив суб’єктність, перетворився на місце, де безперестанку "переставляють ліжка", не розуміючи, що це не приносить жодного позитивного результа...
01 липня 2025
Які скандали мер Івано-Франківська Руслан Марцінків намагається приховати за "забороною абортів"
Навіщо Руслану Марцінківу і його фракції у міській раді Івано-Франківська раптом заманулося поборотися з абортами
З України намагалися вивезти старовинну ікону Ісуса Христа
11 липня 2025, 06:40
Ціни на заморожену малину рекордно виросли
11 липня 2025, 06:20
У Кропивницькому підліток впав із дамби на бетон
11 липня 2025, 06:10
Розвідники показали, як нищать російських окупантів під Лиманом
11 липня 2025, 05:45
Ведучий Володимир Остапчук та його дружина після вибухів у столиці переїджають
11 липня 2025, 05:20
Застрелив колегу та інсценував самогубство: у Запоріжжі судитимуть експравоохоронця
11 липня 2025, 05:05
Журналістка Емма Антонюк готується стати мамою: що для цього вона хоче зробити
11 липня 2025, 04:50
На Харківщині троє чоловіків їхали на риболовлю: автівка підірвалася на міні
11 липня 2025, 04:25
Житель Дніпроперовщини був пійманий на спробі втекти за кордон і заробити на інших
11 липня 2025, 04:00
На Харківщині через кота в усьому селищі оголосили карантин
11 липня 2025, 03:40
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Чому Кабмін відмовився призначати обраного голову БЕБ, і чим це загрожує Україні
Невидима боротьба переселенців: як українці виживають на новому місці
Всі публікації »
Віктор Уколов
Вадим Денисенко
Мар'яна Безугла
Всі блоги »