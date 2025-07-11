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Про це повідомляє agro-business, передає RegioNews.

В Україні цьогоріч встановлюють рекорди цін на вишню та чорну смородину. Причиною називають величезні втрати врожаю від весняних приморозків по всій Східній та Центральній Європі, а також у Туреччині.

Станом на початок липня, загальні ціни на вишню коливаються від 60 до 85 гривень за кілограм, що еквівалентно 1,2-1,7 євро за кілограм. При цьому чорну смородину продають за цінами від 70 до 90 гривень за кілограм (приблизно 1,4-1,8 євро за кілограм.

"Звичайно, настільки високий рівень цін на вишню та смородину не завжди означає, що українські фермери зможуть на них добре заробити. Адже значна частина виробників, передусім тих, хто вирощує вишню, втратили частину або взагалі весь урожай у 2025 році. Тим же, хто зумів зберегти врожай, можна потирати руки, рахуючи прибутки, адже ціна значно перевищує витрати на вирощування. А це означає, що інвестиції в системи захисту від приморозків, особливо в умовах стрімких змін клімату, окупляться дуже швидко", - пояснюють експерти.

Нагадаємо, на українському ринку вже стала з'являтися лохина. Перші ціни можуть шокувати. Станом на кінець червня популярну ягоду продавали за 380-450 гривень за кілограм.