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В Україні продовжує дорожчати м'ясо. Це стосується, зокрема, курятини, яка вважається найпопулярнішим видом м'яса серед українців

Про це повідомляє thepage.ua, передає RegioNews.

Якщо порівнювати з минулим роком, куряче філе подорожчало на 40%, а яловичина — на 23,5%. Якщо у 2017 році на середню зарплату можна було купити 130 кілограмів м'яса, то тепер це або 103 кілограми курятини, або 58 кілограмів яловичини, або 78 кілограмів свинини.

Зростання цін пояснюють подорожчанням кормів, електрики та палива. Зокрема, вплинули труднощі з логістикою. Адже через воєнні дії підприємці часто вимушені шукати більш безпечні й водночас довгі маршрути.

Найдешевше м'ясо продають в Харкові. Там кілограм курячого філе коштуватиме 200 гривень, свинини — 260 гривень, яловичини — 270 гривень. Найдорожче м'ясо у столиці. Там кілограм курячого філе стартуватиме від 230 гривень, свинини — 380 гривень, а яловичини — 395 гривень.

Нагадаємо, в Україні подорожчала сметана. Якщо порівнювати з цінами минулого року, то вартість зросла на 25%. Зараз середня вартість близько 135,58 гривні за кілограм.