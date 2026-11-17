Фото: ГО "Захист держави"

У Борисполі волонтери та активісти приготували 250 реторт-пакетів із кашею, м’ясом та грибами для українських військових. Готові порції передали для скидів на передові позиції ЗСУ

Про це повідомляє ГО "Захист держави", передає RegioNews.

До приготування їжі долучилися активісти та волонтери Бориспільського районного осередку ГО "Захист Держави" спільно з Бориспільським міським Центром інтегрованих соціальних послуг.

Під час роботи вони виготовили 250 порцій каші з м’ясом та грибами.

Як зазначають організатори, процес не зупинявся навіть під час відключень електроенергії.

Реторт-пакети пристосовані для використання в польових умовах: завдяки спеціальній упаковці їжа може довго зберігатися без холодильника, а самі страви зручно споживати на позиціях.

Усі 250 порцій уже передали для доставки українським військовим на передову.

Нагадаємо, що близько сотні автомобілів та два десятки мотоциклів взяли участь в автопробігу до Дня захисників і захисниць України, який відбувся у Львові 1 жовтня.