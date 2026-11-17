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НАБУ і САП викрили організовану групу. Йдеться про надання хабаря та неправдиве повідомлення про вчинення злочину

Про це повідомляє НАБУ, передає RegioNews.

Учасників організованої групи ще минулого року викрили на постачанні продуктів харчування для Міністерства оборони України за завищеними цінами.

Уже цьогоріч колишня власниця компаній-постачальниць продуктів вирішила притягнути до кримінальної відповідальності та позбавити волі свого колишнього підлеглого. Також вона захотіла заволодіти 2 мільйонами євро, які були в нього в розпоряджені.

Її колишній підлеглий був обізнаний із тіньовими фінансовими операціями під час постачання продуктів харчування для військових, після звільнення колишня керівниця вирішила організувати його кримінальне переслідування в межах фіктивної справи.

До реалізації задуму жінка залучила довірених осіб та правоохоронців. Вартість переслідування та розшуку тіньових коштів зловмисниця оцінила в 1,1 мільйона євро. Із них 100 тисяч євро повинні були бути за вручення підозри, затримання та притягнення колишнього підлеглого до кримінальної відповідальності.

"Наразі чотирьом особам повідомили про підозру. Викриття злочину відбулося за активного сприяння співробітників внутрішньої безпеки Національної поліції України", - кажуть в НАБУ.

Нагадаємо, раніше НАБУ і САП повідомили про підозру адвокатці. Вона запевнила організатора конвертцентру, що за 90 тисяч доларів хабаря керівник підрозділу САП надаватиме інформацію про плани слідства