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10 липня 2025, 06:20

Україна та Іспанія: в мережі порівняли ціни на продукти

10 липня 2025, 06:20
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Ілюстративне фото
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У мережі вирішили порівняти цінники на продукти в іспанській мережі супермаркетів та в українській. При цьому варто врахувати, що рівень зарплат у країнах теж різний

Про це повідомляє agronews, передає RegsioNews.

Для порівняння блогери взяли іспанський магазин мережі Mercadona та український АТБ. В рамках експерименту вони купували продукти для щоденного споживання, і дивились на цінники. Результати такі:

  • половина хліба: в Іспанії – 44 грн, а в Україні – 36 грн;
  • картопля: в Іспанії – 97 грн\кг, а Україні – 40 грн/кг;
  • яблука: в Іспанії – 134 грн/кг, в Україні – 70 грн/кг;
  • макарони: в Іспанії – 37 грн/пачку, в Україні – 54 грн;
  • молоко: в Іспанії – 45 грн/літр, в Україні – 56 грн за 850 мілілітрів;
  • яйця: в Іспанії – 120 гривень за 12 штук, в Україні – 75,90 грн за 10 штук;
  • соняшникова олія: в Іспанії – 83 грн/літр, в Україні – 81 грн/літр;
  • куряче філе: в Іспанії – 280 грн/кг, в Україні – 191 грн/кг;
  • сир Гауда: в Іспанії – 116 грн за 250 г, в Україні – 86 грн/150 г;
  • бутель води: в Іспанії – 60 грн, в Україні – 71 грн.

В Україні продуктовий кошик загалом обійшовся у 851 гривню (18 євро). При цьому в Іспанії це коштувало 1 023 гривні (22 євро). При цьому зарплати в країнах дуже рівні. Якщо в Іспанії середня зарплата в розмірі 1 700 євро, то в Україні ледве доходить до 480 євро.

Нагадаємо, раніше міністр аграрної політики та продовольства України Віталій Коваль казав, що 35% врожаю не доходить до споживача. Це пов'язано з тим, що через війну практично відсутні умови для зберігання. Йдеться про втрату понад 281 тисячі тонн одночасного зберігання.

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