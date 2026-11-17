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Захисники показали нові кадри з фронту. На відео можна побачити, як український дрон атакує танк ворога

Про це повідомляє Державна прикордонна служба, передає RegioNews.

Відео було зроблене на Харківському напрямку, де працює аеророзвідка бригади "Форпост". Там військові виявили російський танк. Завдяки удару одразу кількох дронів російський танк ліквідували.

"Перші удари знерухомили бронетехніку, а наступні спричинили детонацію боєкомплекту та повністю її знищили", - кажуть військові.

Нагадаємо, раніше українські військові уразили одразу чотири пункти управління безпілотниками російських окупантів. Удари завдали на Запоріжжі, Херсонщині, Донеччині та території Росії.