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Об этом сообщает agro-business, передает RegioNews.

В Украине устанавливают рекорды цен на вишню и черную смородину. Причиной называют огромные потери урожая весенних заморозков по всей Восточной и Центральной Европе, а также в Турции.

По состоянию на начало июля общие цены на вишню колеблются от 60 до 85 гривен за килограмм, что эквивалентно 1,2-1,7 евро за килограмм. При этом черную смородину продают по ценам от 70 до 90 гривен за килограмм (около 1,4-1,8 евро за килограмм).

"Конечно, настолько высокий уровень цен на вишню и смородину не всегда означает, что украинские фермеры смогут на них хорошо заработать. Ведь значительная часть производителей, прежде всего тех, кто выращивает вишню, потеряли часть или вообще весь урожай в 2025 году. Тем же, кто сумел сберечь урожай, можно потирать руки, считая доходы, ведь цена значительно превышает затраты на выращивание. А это значит, что инвестиции в системы защиты от заморозков, особенно в условиях стремительных изменений климата, окупятся очень быстро", – объясняют эксперты.

Напомним, на украинском рынке уже стала появляться голубика. Первые цены могут шокировать. По состоянию на конец июня популярную ягоду продавали по 380-450 гривен за килограмм.