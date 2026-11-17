Фото: Telegram/Кушугумська громада

Із 16 листопада в селищі Балабине Запорізької області розпочалася обов'язкова евакуація родин із дітьми. Таке рішення ухвалила Запорізька ОВА через безпекову ситуацію в населеному пункті

Про це повідомили у Кушугумській селищній раді, передає RegioNews.

До евакуації залучені представники громади, поліцейські офіцери та благодійні організації. Вони допомагають сім’ям організовано виїхати до безпечніших місць.

Евакуацію проводять індивідуально. Батькам необхідно звернутися до представників громади, після чого узгоджують дату й час виїзду, кількість людей та наявність домашніх тварин.

Родини супроводжують поліцейські спільно з благодійними організаціями. Усіх евакуйованих доправляють до транзитного центру в Запоріжжі.

Нагадаємо, раніше в Краматорську Донецької області розширили зону обов’язкової примусової евакуації дітей з окремих територій міста. Рішення стосується 130 вулиць та інших об’єктів.