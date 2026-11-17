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У Києві 17 листопада частково відновлюють рух Південним мостом. Наразі автомобілі зможуть проїжджати спорудою з лівого на правий берег, однак із певними обмеженнями щодо ваги транспорту. Рух у зворотному напрямку залишається закритим

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає RegioNews.

За його словами, таке рішення ухвалили після обстеження конструкцій мосту. Фахівці ДП "Національний інститут розвитку інфраструктури" надали висновок про можливість тимчасового відновлення руху автомобільним проїздом із лівого на правий берег столиці.

Проїзд дозволили з регульованим інтервалом для:

автомобільного транспорту масою до 10 тонн включно;

громадського транспорту загальною масою до 18 тонн.

Водночас рух із правого на лівий берег залишається перекритим через пошкодження відповідної частини мосту.

Наразі фахівці опрацьовують результати обстеження та проводять необхідні розрахунки, щоб оцінити технічний стан і несну здатність пошкоджених конструкцій.

Також комунальники продовжують ліквідовувати наслідки російської атаки та відновлювати пошкоджені конструкції Південного мосту.

Нагадаємо, пізно ввечері 16 листопада ворог атакував столицю балістичними ракетами, а під ранок 17 листопада місто опинилося під загрозою ударних безпілотників. Зафіксовано пошкодження інфраструктури та пожежі в Голосіївському, Деснянському, Дніпровському й Оболонському районах.