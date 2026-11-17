На Буковині росіяни атакували об'єкт критичної інфраструктури
Росіяни атакували Чернівецьку область. Постраждав об'єкт критичної інфраструктури
Про це повідомляє ДСНС, передає RegioNews.
Внаслідок влучання в Чернівецькій області пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури. Сталась масштабна пожежа: вогонь охопив площу 250 квадратних метрів. Рятувальники ліквідували загоряння.
На щастя, ніхто з людей не постраждав.
Нагадаємо, раніше після чергової атаки росіян в Україні стався масовий блекаут. Особливо складну ситуацію фіксували у Дніпрі, Харкові, Полтаві та Запоріжжі.
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