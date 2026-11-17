Фото з відкритих джерел

Про це повідомляє ДСНС, передає RegioNews.

Внаслідок влучання в Чернівецькій області пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури. Сталась масштабна пожежа: вогонь охопив площу 250 квадратних метрів. Рятувальники ліквідували загоряння.

На щастя, ніхто з людей не постраждав.

Нагадаємо, раніше після чергової атаки росіян в Україні стався масовий блекаут. Особливо складну ситуацію фіксували у Дніпрі, Харкові, Полтаві та Запоріжжі.