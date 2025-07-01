11:40  30 червня
Момент прильоту в ТЦК Кривого Рогу потрапив на відео
08:30  30 червня
У ставку на Кіровоградщині виявили тіло молодої жінки
07:54  30 червня
Стрілянина в Софіївській Борщагівці: куля влучила в квартиру з дитиною
UA | RU
UA | RU
01 липня 2025, 04:15

Ціни на лохину б'ють рекорди: популярна ягода в Україні подорожчала вдвічі

01 липня 2025, 04:15
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото
Читайте также
на русском языке

На українському ринку почала з'являтися лохина. От тільки ціни значно вище, аніж були минулого року

Про це повідомляє EastFruit, передає RegioNews.

25-26 червня в Україні розпочався сезон збирання лохини. Це на тиждень пізніше, аніж минулого року. Причиною стала прохолодна погода на початку літа. Це вплинуло, зокрема, і на ціни.

Наприклад, на львівському ринку "Шувар" 27 червня популярну ягоду продавали за 380-450 гривень за кілограм. При цьому на київському ринку "Столичний" ціни доходили до 500 гривень за кілограм. Одним з найвищих показників була ціна на одеському рину "Початок" - 480 гривень за кілограм.

Минулого року перші партії лохини продавались за 200-350 гривень за кілограм. Тобто, майже вдвічі дешевше, аніж цьогоріч.

Експерти пояснюють це тим, що пропозиція обмежена, але попит лишається високим. Хоча є шанс, що із початком масового збору ягоди в перші дні липня буде падіння цін.

Нагадаємо, раніше на українському ринку з'явились ранні кавуни. Станом на кінець червня на гуртовому ринку у Львові вартість за кілограм становила 35 гривень. При цьому фахівці припускають, що не варто чекати на падіння цін.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
ціни подорожчання
Дорожчання яблук не зупиняється: скільки тепер платити за кілограм
28 червня 2025, 02:25
В Україні подешевшала картопля: які тепер ціни
28 червня 2025, 00:55
В Україні відчутно зросли ціни на продукти: на скільки змінились цінники
27 червня 2025, 04:20
Всі новини »
27 червня 2025
Трамп і Зеленський на саміті НАТО. Що змінилося у Білому домі та чого чекати українцям від війни
Невже на американського нарциса так вплинув костюм українського президента?
24 червня 2025
Суди і протести: як у селах борються проти "оптимізації" лікарень і шкіл
Існує маса випадків, коли місцеві органи влади приймали рішення, ігноруючи думку громадськості. Наприклад, що стосується шкіл і лікарень, які сьогодні масово закриваються особливо в сільській місцевос...
23 червня 2025
(Не)довіра, публічність, відкритість. Три уроки, які мають винести українці з історії Назарія Гусакова
Черговий скандал – фінансова махінація переполошила усі українські соцмережі
19 червня 2025
Хмари НАБУ і САП навколо Чернишова. Чи допоможуть очільнику МінЄда найвищі кумівські зв’язки
Антикорупційні органи дотягнулися до найближчого президентського оточення. Як відреагує Банкова – і чи не є такою реакцією раптове призначення незрозумілого генпрокурора
Фільм про українських жінок-медиків на фронті отримав престижні нагороди
01 липня 2025, 05:45
Потап пояснив, як він виїжджав за кордон під час війни в Україні
01 липня 2025, 05:20
На Рівненщині на 4-річну дитину впав бетонний паркан: малюк помер
01 липня 2025, 05:05
Соліст Imagine Dragons підняв на сцені прапор української військової бригади
01 липня 2025, 04:50
У Хмельницькому в річці виявили тіло невідомого чоловіка
01 липня 2025, 03:55
У Запоріжжі три десятки нових скарг через укуси кліщів
01 липня 2025, 03:35
У Запоріжжі жінка впала в 6-метровий колодязь
01 липня 2025, 02:45
В Україні подорожчала сметана: які тепер ціни
01 липня 2025, 02:20
У Чернівцях вантажівка на смерть збила електровелосипедиста
01 липня 2025, 01:35
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Трамп і Зеленський на саміті НАТО. Що змінилося у Білому домі та чого чекати українцям від війни
Суди і протести: як у селах борються проти "оптимізації" лікарень і шкіл
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Сергій Фурса
Максим Жорін
Всі блоги »