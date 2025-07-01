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На українському ринку почала з'являтися лохина. От тільки ціни значно вище, аніж були минулого року

Про це повідомляє EastFruit, передає RegioNews.

25-26 червня в Україні розпочався сезон збирання лохини. Це на тиждень пізніше, аніж минулого року. Причиною стала прохолодна погода на початку літа. Це вплинуло, зокрема, і на ціни.

Наприклад, на львівському ринку "Шувар" 27 червня популярну ягоду продавали за 380-450 гривень за кілограм. При цьому на київському ринку "Столичний" ціни доходили до 500 гривень за кілограм. Одним з найвищих показників була ціна на одеському рину "Початок" - 480 гривень за кілограм.

Минулого року перші партії лохини продавались за 200-350 гривень за кілограм. Тобто, майже вдвічі дешевше, аніж цьогоріч.

Експерти пояснюють це тим, що пропозиція обмежена, але попит лишається високим. Хоча є шанс, що із початком масового збору ягоди в перші дні липня буде падіння цін.

Нагадаємо, раніше на українському ринку з'явились ранні кавуни. Станом на кінець червня на гуртовому ринку у Львові вартість за кілограм становила 35 гривень. При цьому фахівці припускають, що не варто чекати на падіння цін.