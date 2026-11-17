Фото: Національна поліція

У місті Новояворівськ на Львівщині 38-річний чоловік під час побутового конфлікту вдарив ножем власного батька. 62-річного потерпілого з тяжкими травмами госпіталізували

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Інцидент стався 15 листопада близько 22:00.

За даними правоохоронців, між місцевим мешканцем та його 62-річним батьком виникла сварка. Під час конфлікту молодший чоловік схопив кухонний ніж і вдарив ним батька в груди.

У потерпілого діагностували колото-різану рану грудної клітки. Наразі він перебуває в лікарні.

Правоохоронці встановили місцеперебування підозрюваного та затримали його. Чоловіку повідомили про підозру за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу – умисне тяжке тілесне ушкодження.

Санкція статті передбачає від п'яти до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Кривому Розі Дніпропетровської області правоохоронці повідомили про підозру жінці, яка під час конфлікту завдала ножового поранення своєму співмешканцю. Потерпілого госпіталізували до лікарні.