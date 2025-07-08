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08 липня 2025, 02:15

Ціни на вершкове масло в світі зросли: з чим це пов'язано

08 липня 2025, 02:15
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Індекс ціни вершкового масла на світовому ринку зростає. Експерти пояснили, чому так відбувається

Про це повідомляє agro-business, RegioNews.

У червні 2025 року на світовому ринку вершкове масло подорожчало 2,8%. Таким чином встановлено новий рекорд. Фахівці ООН пояснили це збереженням дефіциту постачань в Океанії та Європейському Союзі в поєднанні з високим попитом на імпорт з Азії, включно з Близьким Сходом.

За даними експертів, індекс продовольчих цін ФАО в червні 2025 року становив у середньому 128 пунктів. Якщо порівнювати з травнем, то це на 0,5% більше. При цьому індекси цін на зернові та цукор стали менші.

Загалом індекс був на 7,0% вищим за рівень річної давності, але водночас залишався на 20,1% нижче за пік, який було досягнуто в березні 2022 року після початку повномасштабної війни в Україні.

Нагадаємо, що через війну в Україні 35% врожаю не доходить до споживачів. За словами міністра аграрної політики, це пояснюється відсутністю умов для зберігання.

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