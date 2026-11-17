Фото: поліція Дніпропетровської області

У Самарівському районі Дніпропетровської області судитимуть 68-річного чоловіка, який під час сварки вдарив ножем свою 25-річну доньку. Потерпілу з тяжкими тілесними ушкодженнями госпіталізували до лікарні

Про це повідомили у поліції Дніпропетровської області, передає RegioNews.

Інцидент стався 29 серпня близько 12:50 у селі Вільне Самарівського району. Між батьком і донькою виникла словесна сварка. Під час конфлікту чоловік схопив ніж та вдарив ним 25-річну жінку в живіт.

Потерпілу з тяжкими тілесними ушкодженнями доправили до медичного закладу.

На місці події працювала слідчо-оперативна група. Правоохоронці провели першочергові слідчі дії, встановили обставини нападу та вилучили ніж.

68-річного чоловіка затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому повідомили про підозру в умисному тяжкому тілесному ушкодженні (ч. 1 ст. 121 КК України).

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Наразі досудове розслідування завершили, обвинувальний акт скерували до суду.

Нагадаємо, що у Кривому Розі правоохоронці затримали 45-річного чоловіка, якого підозрюють у нанесенні тяжких тілесних ушкоджень 61-річному містянину. Потерпілий помер у лікарні від отриманих травм.