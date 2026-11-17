Фото: прокуратура Кіровоградської області

У Кропивницькому місцевого жителя підозрюють у викраденні 295 літрів дизельного пального з вантажівок. Загальна сума збитків для трьох власників перевищує 31 тисячу гривень. Суд відправив чоловіка під варту на 60 діб із можливістю внесення застави

Про це повідомили у Кропивницькій окружній прокуратурі, передає RegioNews.

За даними слідства, першу крадіжку чоловік скоїв у вересні. Вночі він зірвав кришку паливного бака припаркованої вантажівки та за допомогою заздалегідь підготовленого обладнання відкачав 220 літрів дизельного пального.

У листопаді підозрюваний знову взявся за крадіжки. Приїхавши автомобілем до промислової зони міста, він злив ще 75 літрів дизелю з двох вантажівок. Викраденим пальним чоловік розпорядився на власний розсуд.

Загалом від дій фігуранта постраждали троє власників вантажівок. Сума завданих їм збитків становить понад 31 тисячу гривень.

Чоловіку повідомили про підозру у крадіжках, вчинених в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 185 КК України).

Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб. Водночас передбачена можливість внесення застави у розмірі 135 тисяч гривень.

Нагадаємо, що на Рівненщині викрили чоловіків, які вкрали майже дві тонни дизельного пального. Загалом це пального майже на 150 тисяч.