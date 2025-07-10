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Про це повідомляє Державне Бюро розслідувань, передає RegioNews.

У першій половині 2025 року Державне бюро розслідувань задокументувало численні правопорушення, які завдали державі масштабних фінансових втрат. За інформацією відомства, загальна сума збитків, спричинених злочинами у сфері економіки та бюджету, перевищила 6,4 мільярда гривень. Також слідчі попередили отримання хабарів на понад 30 мільйонів гривень.

Фото: ДБР

У межах розслідувань правоохоронці ініціювали арешт майна підозрюваних і обвинувачених. Йдеться про активи, сукупна вартість яких становить 1 мільярд 658 мільйонів гривень. Такі дії спрямовані на те, щоб у подальшому компенсувати завдану державі шкоду.

За підсумками роботи, понад 210 мільйонів гривень уже повернули до держбюджету.

Нагадаємо, ДБР з початку року посилило аналітичний контроль за використанням державних коштів, особливо в секторах оборони та публічних закупівель.

Раніше повідомлялося, понад 325 млн грн несплачених податків: оборонне Товариство повернуло державі всі гроші.