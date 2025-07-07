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07 липня 2025, 18:16

Понад 325 млн грн несплачених податків: оборонне Товариство повернуло державі всі гроші

07 липня 2025, 18:16
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фото: Офіс Генерального прокурора
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Досудове слідство показало, що бухгалтерка два роки підміняла ставку ПДВ

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

Понад 325 мільйонів гривень - саме стільки недоотримав державний бюджет унаслідок ухилення від сплати податків з боку одного з підприємств оборонного сектора. Як повідомляє Сумська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Центрального регіону, йдеться про компанію, головний бухгалтер якої протягом двох років - з 2022 по 2024 - вносила неправдиві дані до податкової звітності.

Слідство встановило, що у податкових накладних працівниця безпідставно застосовувала нульову ставку ПДВ для операцій, які підлягали оподаткуванню за загальною ставкою. Такі дії дозволили тимчасово уникнути сплати податку на додану вартість у значному розмірі. Втім, у ході досудового розслідування товариство повністю компенсувало завдані державі збитки - вся сума була відшкодована до бюджету.

Обвинувальний акт щодо головної бухгалтерки вже скеровано до суду. Жінці інкримінують ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах за частиною 3 статті 212 Кримінального кодексу України.

Розслідування у справі проводив Головний підрозділ детективів Бюро економічної безпеки України за оперативного супроводу Управління стратегічних розслідувань у Сумській області.

Раніше повідомлялося, в Україні компанія не сплатила майже 9 млн грн податків під час постачання продуктів харчування для Нацгвардії.

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