14:18  09 липня
На Тернопільщині чоловік убив дружину, а після цього вчинив самогубство
12:59  09 липня
У Хмельницькому чоловік вдарив ножем патрульного
10:08  09 липня
На Харківщині під час мобілізації чоловіка побили його 71-річну матір
UA | RU
UA | RU
09 липня 2025, 15:23

Викрито 13 корупційних схем у 9 областях: хабарі - від $2 400 до $16 000 з особи

09 липня 2025, 15:23
Читайте также на русском языке
фото: Національна поліція України
Читайте также
на русском языке

Десятки злочинних схем діяли паралельно у різних регіонах країни

Про це повідомляє Національна поліція України, передає RegioNews.

У кількох регіонах України поліцейські викрили масштабну серію корупційних схем. За інформацією Національної поліції, протягом останніх днів було задокументовано 13 епізодів правопорушень у дев’яти областях - Дніпропетровській, Київській, Львівській, Одеській, Черкаській, Волинській, Хмельницькій, Вінницькій та Закарпатській.

Під час оперативних дій правоохоронці затримували осіб безпосередньо на передачі неправомірної вигоди. Суми хабарів коливалися від 2 400 гривень до 16 000 доларів США за одного "клієнта". Загальна сума, яку фігуранти планували отримати за свої послуги, перевищує 4 мільйони гривень.

Корупційні схемиКорупційні схемиКорупційні схемиКорупційні схемиКорупційні схемиКорупційні схемиКорупційні схеми

Слідство встановило, що більшість схем пов’язані з допомогою в ухиленні від військової служби, незаконному перетині державного кордону, а також використанні службових повноважень у власних інтересах. Над викриттям працювали фахівці Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції спільно з іншими підрозділами.

Наразі всім фігурантам повідомлено про підозру. Вони можуть отримати до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна, згідно з чинним кримінальним законодавством. Правоохоронці підкреслюють, що робота з виявлення подібних схем триває в усіх регіонах України.

Раніше повідомлялося, на Харківщині під час мобілізації чоловіка побили його 71-річну матір.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
корупційна схема гроші хабар ухилення від мобілізації перетин кордону
На Тернопільщині жінка вкрала з банківської картки свого знайомого понад 55 тис. грн
09 липня 2025, 10:53
У Києві посадовці привласнили державні кошти під час реконструкції трамвайної лінії в Деснянському районі
08 липня 2025, 19:39
У Києві викрили ділків, які "продавали" повістки
08 липня 2025, 19:27
Всі новини »
09 липня 2025
Чому Кабмін відмовився призначати обраного голову БЕБ, і чим це загрожує Україні
Влада, яка закривала очі на російських родичів керівників АМКУ та ЗСУ, раптом витягла цю карту в ситуації із реформою Бюро економічної безпеки
07 липня 2025
Невидима боротьба переселенців: як українці виживають на новому місці
За даними Міжнародної організації з міграції, безробіття серед внутрішньо переміщених осіб (ВПО) на 15% вище в порівнянні з непереміщеними громадянами. Також серед переселенців на 10% більше людей, як...
03 липня 2025
Переставляння ліжок. Як Кабміни Зеленського трансформувалися і чим це завершиться
Шість останніх років Кабінет міністрів, який фактично втратив суб’єктність, перетворився на місце, де безперестанку "переставляють ліжка", не розуміючи, що це не приносить жодного позитивного результа...
01 липня 2025
Які скандали мер Івано-Франківська Руслан Марцінків намагається приховати за "забороною абортів"
Навіщо Руслану Марцінківу і його фракції у міській раді Івано-Франківська раптом заманулося поборотися з абортами
У Кривому Розі 24-річного хлопця забили до смерті у власній квартирі: підозрюваний навіть не намагався втекти
09 липня 2025, 16:35
Турбота про довкілля: у McDonald’s більше не видаватимуть трубочки до напоїв
09 липня 2025, 16:10
Рідкісне явище: на Львівщині очевидці зафіксували потужний смерч
09 липня 2025, 15:39
Чоловіків без військової служби можуть не пускати на держпосади: деталі законопроєкту
09 липня 2025, 14:59
Укрзалізниця оновлює рухомий склад: нові вагони коштуватимуть понад 95 млн грн
09 липня 2025, 14:30
На Тернопільщині чоловік убив дружину, а після цього вчинив самогубство
09 липня 2025, 14:18
П’яний військовий викрав БТР на Сумщині та поїхав на ньому додому на Полтавщину
09 липня 2025, 14:15
Олена Шуляк назвала головні досягнення цифровізації
09 липня 2025, 14:08
Трамп оце дасть нам пару петріотів, перехоплювачів, снарядів та іншого нержавіючого заліззя – й запануєм, браття, у своїй сторонці
09 липня 2025, 13:58
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Чому Кабмін відмовився призначати обраного голову БЕБ, і чим це загрожує Україні
Невидима боротьба переселенців: як українці виживають на новому місці
Всі публікації »
Віктор Уколов
Вадим Денисенко
Мар'яна Безугла
Всі блоги »