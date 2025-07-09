Викрито 13 корупційних схем у 9 областях: хабарі - від $2 400 до $16 000 з особи
Десятки злочинних схем діяли паралельно у різних регіонах країни
Про це повідомляє Національна поліція України, передає RegioNews.
У кількох регіонах України поліцейські викрили масштабну серію корупційних схем. За інформацією Національної поліції, протягом останніх днів було задокументовано 13 епізодів правопорушень у дев’яти областях - Дніпропетровській, Київській, Львівській, Одеській, Черкаській, Волинській, Хмельницькій, Вінницькій та Закарпатській.
Під час оперативних дій правоохоронці затримували осіб безпосередньо на передачі неправомірної вигоди. Суми хабарів коливалися від 2 400 гривень до 16 000 доларів США за одного "клієнта". Загальна сума, яку фігуранти планували отримати за свої послуги, перевищує 4 мільйони гривень.
Слідство встановило, що більшість схем пов’язані з допомогою в ухиленні від військової служби, незаконному перетині державного кордону, а також використанні службових повноважень у власних інтересах. Над викриттям працювали фахівці Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції спільно з іншими підрозділами.
Наразі всім фігурантам повідомлено про підозру. Вони можуть отримати до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна, згідно з чинним кримінальним законодавством. Правоохоронці підкреслюють, що робота з виявлення подібних схем триває в усіх регіонах України.
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