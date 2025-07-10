ДБР разоблачило убытки на 6,4 млрд и предупредили взятки на 30 млн - отчет за полгода
Специалисты ДБР обнаружили миллиардные финансовые злоупотребления, существенно влияющие на экономическую безопасность страны
Об этом сообщает Государственное Бюро расследований, передает RegioNews.
В первой половине 2025 года Государственное бюро расследований задокументировало многочисленные правонарушения, нанесшие государству масштабные финансовые потери. Согласно информации ведомства, общая сумма ущерба, нанесенного преступлениями в сфере экономики и бюджета, превысила 6,4 миллиарда гривен. Также следователи предупредили получение взяток более чем на 30 миллионов гривен.
В рамках расследований правоохранители инициировали арест имущества подозреваемых и обвиняемых. Речь идет об активах, совокупная стоимость которых составляет 1 миллиард 658 миллионов гривен.
По итогам работы более 210 миллионов гривен уже вернули в госбюджет.
Напомним, ДБР с начала года усилило аналитический контроль за использованием государственных средств, особенно в секторах обороны и публичных закупок.
Ранее сообщалось, более 325 млн грн неуплаченных налогов : оборонное Общество вернуло государству все деньги.