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10 июля 2025, 12:47

ДБР разоблачило убытки на 6,4 млрд и предупредили взятки на 30 млн - отчет за полгода

10 июля 2025, 12:47
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Специалисты ДБР обнаружили миллиардные финансовые злоупотребления, существенно влияющие на экономическую безопасность страны

Об этом сообщает Государственное Бюро расследований, передает RegioNews.

В первой половине 2025 года Государственное бюро расследований задокументировало многочисленные правонарушения, нанесшие государству масштабные финансовые потери. Согласно информации ведомства, общая сумма ущерба, нанесенного преступлениями в сфере экономики и бюджета, превысила 6,4 миллиарда гривен. Также следователи предупредили получение взяток более чем на 30 миллионов гривен.

Фото: ДБР

В рамках расследований правоохранители инициировали арест имущества подозреваемых и обвиняемых. Речь идет об активах, совокупная стоимость которых составляет 1 миллиард 658 миллионов гривен.

По итогам работы более 210 миллионов гривен уже вернули в госбюджет.

Напомним, ДБР с начала года усилило аналитический контроль за использованием государственных средств, особенно в секторах обороны и публичных закупок.

Ранее сообщалось, более 325 млн грн неуплаченных налогов : оборонное Общество вернуло государству все деньги.

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