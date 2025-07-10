Масований удар по Україні: ППО збила 14 російських ракет та знешкодила понад 350 БпЛА

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У ніч на 10 липня окупаційні війська запустили по Україні 415 засобів повітряного нападу — ракети, ударні дрони й безпілотники-імітатори. Сили ППО знешкодили 368 ворожих БпЛА та 14 ракет

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Командування Повітряних сил ЗСУ.

Ворог атакував Україну:

397 ударними БпЛА типу "Shahed" і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, Курськ, Орел, Міллєрово — РФ. (близько 200 — "шахеди");

вісьмома балістичними ракетами "Іскандер-М" із Брянської області;

шістьма крилатими ракетами "Х-101" із повітряного простору Саратовської області;

чотирма зенітними керованими ракетами С-300 із Курської області.

Основним напрямком повітряного удару ворога став Київ.

За попередніми даними, ППО збила:

164 ворожі БпЛА типу "Shahed";

вісім балістичних ракет "Іскандер-М";

шість крилатих ракет "Х-101".

Крім того, 204 дрони/ракети — локаційно втрачені/подавлені РЕБ.

"Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 8 локаціях (33 ударних БпЛА), а також падіння збитих — на 23 локаціях", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, цієї ночі Київ знову зазнав масштабного повітряного удару. Внаслідок атаки російських дронів та ракет у кількох районах було зафіксовано падіння уламків. Загинули дві людини, ще 16 — постраждали.