Масований удар по Україні: ППО збила 14 російських ракет та знешкодила понад 350 БпЛА
У ніч на 10 липня окупаційні війська запустили по Україні 415 засобів повітряного нападу — ракети, ударні дрони й безпілотники-імітатори. Сили ППО знешкодили 368 ворожих БпЛА та 14 ракет
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Командування Повітряних сил ЗСУ.
Ворог атакував Україну:
- 397 ударними БпЛА типу "Shahed" і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, Курськ, Орел, Міллєрово — РФ. (близько 200 — "шахеди");
- вісьмома балістичними ракетами "Іскандер-М" із Брянської області;
- шістьма крилатими ракетами "Х-101" із повітряного простору Саратовської області;
- чотирма зенітними керованими ракетами С-300 із Курської області.
Основним напрямком повітряного удару ворога став Київ.
За попередніми даними, ППО збила:
- 164 ворожі БпЛА типу "Shahed";
- вісім балістичних ракет "Іскандер-М";
- шість крилатих ракет "Х-101".
Крім того, 204 дрони/ракети — локаційно втрачені/подавлені РЕБ.
"Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 8 локаціях (33 ударних БпЛА), а також падіння збитих — на 23 локаціях", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, цієї ночі Київ знову зазнав масштабного повітряного удару. Внаслідок атаки російських дронів та ракет у кількох районах було зафіксовано падіння уламків. Загинули дві людини, ще 16 — постраждали.