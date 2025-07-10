Массированный удар по Украине: ПВО сбила 14 российских ракет и обезвредила более 350 БпЛА
В ночь на 10 июля оккупационные войска запустили по Украине 415 средств воздушного нападения – ракеты, ударные дроны и беспилотники-имитаторы. Силы ПВО обезвредили 368 вражеских БпЛА и 14 ракет
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Командование Воздушных сил ВСУ.
Враг атаковал Украину:
- 397 ударными БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками-имитаторами разных типов из направлений: Брянск, Приморско-Ахтарск, Курск, Орел, Миллерово - РФ (около 200 - "шахеды");
- восемью баллистическими ракетами "Искандер-М" из Брянской области;
- шестью крылатыми ракетами "Х-101" из воздушного пространства Саратовской области;
- четырьмя зенитными управляемыми ракетами С-300 из Курской области.
Основным направлением воздушного удара противника стал Киев.
По предварительным данным, ПВО сбила:
- 164 вражеских БпЛА типа "Shahed";
- восемь баллистических ракет "Искандер-М";
- шесть крылатых ракет "Х-101".
Кроме того, 204 дрона/ракеты — локационно потерянные/подавленные РЭБ.
"Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 8 локациях (33 ударных БпЛА), а также падение сбитых - на 23 локациях", - говорится в сообщении.
Напомним, этой ночью Киев снова испытал масштабный воздушный удар. В результате атаки российских дронов и ракет в нескольких районах было зафиксировано падение обломков. Погибли два человека, еще 16 - пострадали.