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10 июля 2025, 10:41

Массированный удар по Украине: ПВО сбила 14 российских ракет и обезвредила более 350 БпЛА

10 июля 2025, 10:41
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иллюстративное фото: из открытых источников
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В ночь на 10 июля оккупационные войска запустили по Украине 415 средств воздушного нападения – ракеты, ударные дроны и беспилотники-имитаторы. Силы ПВО обезвредили 368 вражеских БпЛА и 14 ракет

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Командование Воздушных сил ВСУ.

Враг атаковал Украину:

  • 397 ударными БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками-имитаторами разных типов из направлений: Брянск, Приморско-Ахтарск, Курск, Орел, Миллерово - РФ (около 200 - "шахеды");
  • восемью баллистическими ракетами "Искандер-М" из Брянской области;
  • шестью крылатыми ракетами "Х-101" из воздушного пространства Саратовской области;
  • четырьмя зенитными управляемыми ракетами С-300 из Курской области.

Основным направлением воздушного удара противника стал Киев.

По предварительным данным, ПВО сбила:

  • 164 вражеских БпЛА типа "Shahed";
  • восемь баллистических ракет "Искандер-М";
  • шесть крылатых ракет "Х-101".

Кроме того, 204 дрона/ракеты — локационно потерянные/подавленные РЭБ.

"Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 8 локациях (33 ударных БпЛА), а также падение сбитых - на 23 локациях", - говорится в сообщении.

Напомним, этой ночью Киев снова испытал масштабный воздушный удар. В результате атаки российских дронов и ракет в нескольких районах было зафиксировано падение обломков. Погибли два человека, еще 16 - пострадали.

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