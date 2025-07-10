Массированный удар по Украине: ПВО сбила 14 российских ракет и обезвредила более 350 БпЛА

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В ночь на 10 июля оккупационные войска запустили по Украине 415 средств воздушного нападения – ракеты, ударные дроны и беспилотники-имитаторы. Силы ПВО обезвредили 368 вражеских БпЛА и 14 ракет

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Командование Воздушных сил ВСУ.

Враг атаковал Украину:

397 ударными БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками-имитаторами разных типов из направлений: Брянск, Приморско-Ахтарск, Курск, Орел, Миллерово - РФ (около 200 - "шахеды");

восемью баллистическими ракетами "Искандер-М" из Брянской области;

шестью крылатыми ракетами "Х-101" из воздушного пространства Саратовской области;

четырьмя зенитными управляемыми ракетами С-300 из Курской области.

Основным направлением воздушного удара противника стал Киев.

По предварительным данным, ПВО сбила:

164 вражеских БпЛА типа "Shahed";

восемь баллистических ракет "Искандер-М";

шесть крылатых ракет "Х-101".

Кроме того, 204 дрона/ракеты — локационно потерянные/подавленные РЭБ.

"Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 8 локациях (33 ударных БпЛА), а также падение сбитых - на 23 локациях", - говорится в сообщении.

Напомним, этой ночью Киев снова испытал масштабный воздушный удар. В результате атаки российских дронов и ракет в нескольких районах было зафиксировано падение обломков. Погибли два человека, еще 16 - пострадали.