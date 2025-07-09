Росіяни регулярно атакуватимуть Україну по тисячі дронів - NYT
Росіяни нарощують виробництво безпілотників. На думку західних аналітиків, такі атаки як 9 липня будуть повторюватися
Про це повідомляє The New York Times з посиланням на військових аналітиків, передає RegioNews.
На думку аналітиків, росіяни регулярно будуть запускати понад 1 000 дронів за раз. Експерти зауважили, що російська військова промисловість продовжує нарощувати виробництво безпілотників.
"Атаки 9 липня наголошують на гострій потребі України у зброї", - кажуть у виданні.
Нагадаємо, в ніч на 9 липня російські військові запустили по Україні 13 ракет, а також 728 ударних дронів типу "Shahed" і безпілотників-імітаторів різних типів. Українські військові знищили сім ракет та 711 безпілотників.
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