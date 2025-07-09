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09 липня 2025, 09:15

Комбінований удар по Україні: ППО знищила рекордну кількість цілей — 7 ракет та понад 700 дронів

09 липня 2025, 09:15
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фото: Генштаб ЗСУ/Facebook
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У ніч на 9 липня російська армія запустила по Україні 13 ракет, а також 728 ударних дронів типу "Shahed" і безпілотників-імітаторів різних типів. Сили ППО знешкодили сім ракет і 711 ворожих БпЛА

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Командування Повітряних сил ЗСУ.

Відомо, що ворог атакував Україну 741 засобом повітряного нападу:

  • 728 ударними БпЛА із напрямків — Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, Курськ, Орел, Міллєрово — РФ;
  • сімома крилатими ракетами "Х-101"/"Іскандер-К" із районів Енгельса Саратовської області та Курської області — РФ;
  • шістьма аеробалістичними ракетами Х-47М2 "Кинджал" із повітряного простору Липецької області.

Основним напрямком удару стало місто Луцьк на Волині.

За попередніми даними, ППО знешкодила 718 засобів повітряного нападу противника, 303 — збито вогневими засобами, 415 — локаційно втрачені:

  • 296 ворожих БпЛА типу "Shahed" (безпілотників інших типів) збито вогневими засобами, 415 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ;
  • сім крилатих ракет "Х-101"/"Іскандер-К" — збито.

"Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 4 локаціях, а також падіння збитих – на 14 локаціях", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні вночі Волинь зазнала комбінованої масованої атаки ворога. Під ударом окупантів перебував Луцьк.

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