Комбінований удар по Україні: ППО знищила рекордну кількість цілей — 7 ракет та понад 700 дронів
У ніч на 9 липня російська армія запустила по Україні 13 ракет, а також 728 ударних дронів типу "Shahed" і безпілотників-імітаторів різних типів. Сили ППО знешкодили сім ракет і 711 ворожих БпЛА
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Командування Повітряних сил ЗСУ.
Відомо, що ворог атакував Україну 741 засобом повітряного нападу:
- 728 ударними БпЛА із напрямків — Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, Курськ, Орел, Міллєрово — РФ;
- сімома крилатими ракетами "Х-101"/"Іскандер-К" із районів Енгельса Саратовської області та Курської області — РФ;
- шістьма аеробалістичними ракетами Х-47М2 "Кинджал" із повітряного простору Липецької області.
Основним напрямком удару стало місто Луцьк на Волині.
За попередніми даними, ППО знешкодила 718 засобів повітряного нападу противника, 303 — збито вогневими засобами, 415 — локаційно втрачені:
- 296 ворожих БпЛА типу "Shahed" (безпілотників інших типів) збито вогневими засобами, 415 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ;
- сім крилатих ракет "Х-101"/"Іскандер-К" — збито.
"Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 4 локаціях, а також падіння збитих – на 14 локаціях", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, сьогодні вночі Волинь зазнала комбінованої масованої атаки ворога. Під ударом окупантів перебував Луцьк.