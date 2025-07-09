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09 липня 2025, 19:02

Ворог обстріляв три райони Дніпропетровщини: поранено людину, зруйновано будинки

09 липня 2025, 19:02
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Фото: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак
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Упродовж доби російські війська атакували три райони Дніпропетровської області

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.

Внаслідок обстрілів пошкоджено житлові будинки, інфраструктуру, торгові об’єкти та сільськогосподарські угіддя. За попередніми даними, одна людина отримала поранення.

У Нікопольському районі ворог застосував реактивну артилерію "Град", важкі гармати та FPV-дрони. Під ударом опинилися населені пункти Марганецької, Покровської та Мирівської громад, а також сам Нікополь. Пошкоджено багатоповерхівку, об’єкти інфраструктури та лінії електропередач. Зайнявся легковий автомобіль, але пожежу вдалося швидко ліквідувати. Люди не постраждали.

На території Зеленодольської громади Криворізького району зафіксовано удари дронів-камікадзе. В результаті загорілася будівля, яка не використовувалася, а також пошкоджено автозаправну станцію.

Понівенічений будинок на Нікопольщині. Фото: Дніпропетровська ОВА.

Серйозних руйнувань зазнала і Синельниківщина. У Маломихайлівській громаді внаслідок артобстрілу пошкоджено приватне житло. У Межівській – пошкоджено одинадцять будинків, один повністю зруйновано. Також згорів магазин і суха рослинність. У Великомихайлівській громаді палав житловий будинок та поля з пшеницею. Унаслідок обстрілів постраждав місцевий житель.

Раніше повідомлялося, на Дніпропетровщині зенітники збили 17 ударних дронів.

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