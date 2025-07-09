Россияне будут регулярно атаковать Украину по тысяче дронов - NYT
Россияне увеличивают производство беспилотников. По мнению западных аналитиков, такие атаки, как 9 июля, будут повторяться
Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на военных аналитиков, передает RegioNews.
По мнению аналитиков, россияне регулярно будут запускать более 1000 дронов за раз. Эксперты отметили, что российская военная промышленность продолжает наращивать производство беспилотников.
"Атаки 9 июля отмечают острую потребность Украины в оружии", - говорят в издании.
Напомним, в ночь на 9 июля российские военные запустили по Украине 13 ракет, а также 728 ударных дронов типа "Shahed" и беспилотников-имитаторов разных типов. Украинские военные уничтожили семь ракет и 711 беспилотников.
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