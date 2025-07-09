Рятувальники показали наслідки ракетного удару по Луцьку
Сьогодні вночі внаслідок масованого ракетного обстрілу РФ у Луцьку виникли пожежі на території гаражного кооперативу та одного з приватних підприємств міста
Про це повідомляє пресцентр ДСНС України, передає RegioNews.
"Вогнеборці ліквідували пожежу. За попередньою інформацією, постраждалих немає", — йдеться в повідомленні.
На місцях ворожих ударів працювали понад пів сотні рятувальників, сапери та служби екстреного реагування.
Нагадаємо, сьогодні вночі Волинь зазнала комбінованої масованої атаки ворога. Під ударом окупантів перебував Луцьк.
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