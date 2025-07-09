На Харківщині під час мобілізації чоловіка побили його 71-річну матір

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У Харківській області 71-річна жінка заявила, що її побили під час мобілізації сина

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на поліцію Харківської області.

У вівторок, 8 липня до поліції надійшло повідомлення про доставлення до медичного закладу 71-річної жінки із тілесними ушкодженнями у вигляді забоїв.

Потерпіла відмовилася від госпіталізації та подала заяву до поліції, у якій зазначила, що тілесні ушкодження їй спричинили невідомі особи у військовій формі під час мобілізаційних заходів відносно її сина.

Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події та осіб, причетних до інциденту.

Нагадаємо, у Мерефі під Харковом жінка намагалась зупинити бус із примусово мобілізованим сином.