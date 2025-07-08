У Києві посадовці привласнили державні кошти під час реконструкції трамвайної лінії в Деснянському районі

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Зловмисники заволоділи майже 9 млн грн під час реконструкції трамвайної лінії в Києві

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Бюро економічної безпеки.

Правоохоронці встановили, що колишній заступник генерального директора одного з комунальних підприємств, за попередньою змовою з колишнім керівником відокремленого структурного підрозділу, уклали договір із підприємством на розробку проєктної документації.

"Надалі майже 9 млн грн державних коштів було перераховано на рахунки приватного підприємства", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці повідомили про підозру екскерівникам комунальних підприємств та приватного товариства у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у столиці посадовці Київпастрансу привласнили 5 млн грн, виділених на закупівлю шин.