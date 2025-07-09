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09 июля 2025, 15:23

Разоблачены 13 коррупционных схем в 9 областях: взятки - от $2 400 до $16 000 с человека

09 июля 2025, 15:23
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фото: Национальная полиция Украины
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Десятки преступных схем действовали параллельно в разных регионах страны

Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает RegioNews.

В нескольких регионах Украины полицейские разоблачили масштабную серию коррупционных схем. Согласно информации от Национальной полиции, за последние дни было задокументировано 13 эпизодов правонарушений в девяти областях - Днепропетровской, Киевской, Львовской, Одесской, Черкасской, Волынской, Хмельницкой, Винницкой и Закарпатской.

В ходе оперативных действий правоохранители задерживали лиц непосредственно на передаче неправомерной выгоды. Суммы взяток колебались от 2400 гривен до 16000 долларов США за одного "клиента". Общая сумма, которую фигуранты планировали получить за свои услуги, превышает 4 миллиона гривен.

Коррупционные схемыКоррупционные схемыКоррупционные схемыКоррупционные схемыКоррупционные схемыКоррупционные схемыКоррупционные схемы

Следствие установило, что большинство схем связано с помощью в уклонении от военной службы, незаконном пересечении государственной границы, а также использовании служебных полномочий в собственных интересах. Над разоблачением работали специалисты Департамента стратегических расследований Нацполиции совместно с другими подразделениями.

В настоящее время всем фигурантам сообщено о подозрении. Они могут получить до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества согласно действующему уголовному законодательству. Правоохранители подчеркивают, что работа по выявлению подобных схем продолжается во всех регионах Украины.

Ранее сообщалось, что в Харьковской области во время мобилизации мужчины избили его 71-летнюю мать.

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коррупционная схема деньги взятка уклонение от мобилизации пересечение границы
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