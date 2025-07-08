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08 липня 2025, 19:27

У Києві викрили ділків, які "продавали" повістки

08 липня 2025, 19:27
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Фото: Нацполіція
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У столиці затримали трьох чоловіків, які розробили схему заробітку на військовозобов'язаних. Вони "продавали" фейкові повістки

Про це повідомляє поліція Києва, передає RegioNews.

Правоохоронці викрили трьох ділків, які організували схему ухилення від мобілізації. Вони обіцяли вплинути на лікарів ВЛК, які б не проставили відмітку про проходження призовником хірурга за станом здоров’я, тим самим відтермінувавши мобілізацію. За це "клієнт" повинен був заплатити 1 600 доларів.

Згодом чоловіку обіцяли ще одну повістку на військово-лікарську комісію із відтермінуванням на півтора-два місяці. Завдяки цьому він міг би отримати можливість підготувати документи про непридатність для проходження військової служби взагалі. За це він повинен був доплатити ще 1 000 доларів.

"Слідчі затримали трьох фігурантів у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та повідомили їм про підозри", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, раніше в Одесі чоловік знайшов чуже військове посвідчення. Він вирішив цим скористатись: він вклеїв у документ своє фото, щоб "спокійно ходити містом".

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