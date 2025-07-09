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У Верховній Раді розглядають законопроєкт, який змінить умови вступу на державну службу для чоловіків

Відповідний законопроєкт направлено 8 липня на розгляд до парламенту Комітетом Верховної Ради з питань нацбезпеки, передає RegioNews.

Зараз закон "Про державну службу" вимагає від чоловіків до 60 років пройти базову загальновійськову підготовку або військову службу при першому працевлаштуванні на держпосаду, крім осіб з непридатністю за станом здоров’я.

8 липня Комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки рекомендував прийняти законопроєкт №13347, що передбачає обов’язкову військову службу для чоловіків, які претендують на державні посади. Для кандидатів на посади прокурорів ця вимога стосується вже й жінок.

З 1 вересня 2025 року, згідно із законом про посилення мобілізації, має розпочатися базова загальновійськова підготовка для студентів та майбутніх держслужбовців. Проте законопроєкт №13347 пропонує скасувати цю підготовку та запровадити замість неї підготовку до національного спротиву.

Головне науково-експертне управління Верховної Ради вказало, що більшість кандидатів на держслужбу і посади прокурорів вже мають базову військову підготовку у вишах. Проте нові зміни не враховують підготовку до нацспротиву, що ускладнить доступ багатьох кандидатів.

Отже, ухвалення законопроєкту у поточній редакції унеможливить вступ на державну службу чоловіків без проходження військової служби. Національне агентство з питань державної служби (НАДС) виступило проти ініціативи, вказуючи на ризик звуження кола кандидатів, зниження якості добору та поглиблення кадрового дефіциту. Голова НАДС Наталія Алюшина наголосила, що ефективно працювати на держпосадах можуть і люди без військового досвіду, а запропоновані зміни суперечать принципу меритократії.

Раніше повідомлялося, у МОН можуть скасувати військову підготовку для студентів: що планується.