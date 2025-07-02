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Про це повідомляє ZN.UA, передає RegioNews.

Заступник міністра освіти України Михайло Винницький зазначив, що у відомстві не вважають доцільним примушувати всіх студентів проходити базову військову підготовку. Він зазначив, що коли близька 120 тисяч студентів другого курсу будуть проходити такий курс в обов'язковому порядку, буде ризик хабарів.

Винницький зазначив, що у парламенті вже зареєстрували законопроєкт, який пропонує скасувати обов'язкову військову підготовку для студентів. Натомість пропонують запровадити інший курс, а саме - "Основи національного спротиву".

Деталей наразі не повідомляють. Однак заступник міністра освіти пояснив, що не сумнівається в тому, що тривалість теоретичної частини в новому курсі не зміниться, але "решта має суттєво змінитися і буде змінено до найближчого часу".

Нагадаємо, з 1 вересня в Україні студенти вищих навчальних закладів повинні будуть проходити базову військову підготовку. У курс входить теорія, практика та стрільба. Після успішного завершення курсу студенти складатимуть військову присягу й отримуватимуть статус військовозобов’язаних. Призов на строкову службу для них відкладається до 25 років, або вони можуть піти служити добровільно.