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09 июля 2025, 14:59

Мужчин без военной службы могут не пускать на государственную должность: детали законопроекта

09 июля 2025, 14:59
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фото: иллюстративное
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В Верховной Раде рассматривают законопроект, который изменит условия поступления на государственную службу для мужчин

Соответствующий законопроект направлен 8 июля на рассмотрение в парламент Комитетом Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, передает RegioNews.

Сейчас закон "О государственной службе" требует от мужчин до 60 лет пройти базовую общевоенную подготовку или военную службу при первом трудоустройстве на гос.должность, кроме лиц с непригодностью по состоянию здоровья.

8 июля Комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности рекомендовал принять законопроект №13347, предусматривающий обязательную военную службу для мужчин, претендующих на государственные должности. Для кандидатов на должности прокуроров это требование касается уже и женщин.

С 1 сентября 2025 года согласно закона об усилении мобилизации должна начаться базовая общевоенная подготовка для студентов и будущих госслужащих. Однако законопроект №13347 предлагает отменить эту подготовку и ввести вместо нее подготовку к национальному сопротивлению.

Главное научно-экспертное управление Верховной Рады указало, что большинство кандидатов на госслужбу и должности прокуроров уже имеют базовую военную подготовку в вузах. Однако новые изменения не учитывают подготовку по национальному сопротивлению, что усложнит доступ многих кандидатов.

Следовательно, принятие законопроекта в текущей редакции исключит возможность вступление на государственную службу мужчин без прохождения военной службы. Национальное агентство по вопросам государственной службы (НАДС) выступило против инициативы, указывая на риск сужения круга кандидатов, снижение качества отбора и углубление кадрового дефицита. Председатель НАДС Наталья Алюшина подчеркнула, что эффективно работать на госдолжностях могут и люди без военного опыта, а предложенные изменения противоречат принципу меритократии.

Ранее сообщалось, что в МОН могут отменить военную подготовку для студентов: что планируется.

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