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Раніше у парламенті розглядалася ініціатива, що мала на меті запобігти використанню професійної освіти як способу ухилення від мобілізації

Про це повідомляється на веб-порталі Верховної Ради України, передає RegioNews.

Комітет Верховної Ради з питань освіти ухвалив рішення зняти з розгляду законопроєкт №13193, який передбачав заборону для військовозобов'язаних старше 25 років отримувати професійну освіту. Це означає, що наразі військовозобов'язані цієї вікової категорії не будуть позбавлені права на навчання в навчальних закладах.

Зокрема, згідно з проєктом закону, особам віком понад 25 років планували заборонити вступати до навчальних закладів з метою отримання освіти. Це мала бути міра для обмеження зловживань у період воєнного стану.

Відтепер ця норма не буде запроваджена, оскільки відповідний документ було відкликано.

Нагадаємо, Верховна Рада готує спеціальний законопроєкт для організації повоєнних виборів, - Стефанчук.