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07 липня 2025, 20:40

У Дія важливе оновлення для ветеранів: які зміни

07 липня 2025, 20:40
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Фото: Міністерство цифрової трансформації
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У застосунку "Дія" з'явились нові можливості для ветеранів. Фахівці назвали це "цифровий простір Ветеран PRO"

Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації, передає RegioNews.

На базі застосунку "Дія" запустили Ветеран PRO. Це цифровий простір для українських ветеранів та їхніх родин. Тепер у єдиному розділі будуть всі послуги, а також зручний пошук фахівця супроводу, стрічка новин, проста структура та відсутність бюрократії.

Раніше ці послуги потрібно було шукати вручну. Тепер все буде в одному місці. Які послуги вже доступні:

  • Пошук фахівця супроводу та демобілізованих осіб;
  • Ветеранський спорт — заява про отримання компенсації;
  • Заява про субсидію;
  • Статус особи з інвалідністю внаслідок війни;
  • єОселя;
  • єВідновлення.

Для того, щоб скористатися такими послугами потрібно крім телефону та паспорта з кодом платника податків також мати електронне посвідчення ветерана.

Нагадаємо, раніше у "Дія" з'явилась можливість замінити технічний паспорт для авто. Тепер водії можуть зробити це без особистого звернення до ЦНАПу, і без черг.

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