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09 травня 2025, 16:53

Без ЦНАПу і паперів: у застосунок "Дія" повернули популярні послуги

09 травня 2025, 16:53
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фото: diia.gov.ua
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У застосунку та на порталі "Дія" знову запрацювали дві важливі послуги, пов'язані зі зміною місця проживання

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає RegioNews.

За його словами, тепер громадяни можуть:

  1. Змінити місце проживання онлайн — без паперових документів і відвідування ЦНАПу;
  2. Знятися з місця проживання — послуга, яка буде особливо корисною для студентів, які завершують навчання і з'їжджають з гуртожитку.

Федоров підкреслив, що процес займає лише кілька хвилин, якщо реєстрація відбувається у власному житлі або у помешканні одноосібного власника. У такому разі сервіс працює автоматично.

Нагадаємо, невдовзі в застосунку "Дія" стане доступною нова цифрова послуга — заміна свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу (техпаспорта).

Раніше в Мінцифри анонсували, що в 2025 році в застосунку з'явиться 10 нових послуг.

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